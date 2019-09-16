Российские звезды и политики назвали жителей Ясиноватой «примером стойкости и героизма»

Ясиноватая, 16 сентября. Город Ясиноватая, расположенный в Донецкой Народной Республике непосредственно на линии соприкосновения, отпраздновал свое 147-летие, передает корреспондент Федерального агентства новостей, который посетил праздничные мероприятия.

Приуроченные ко Дню города праздничные мероприятия растянулись на три дня. Однако самые главные торжества прошли непосредственно 15 сентября.

Воскресенье началось с поздравления новых жителей города — новорожденных малышей. Далее жители Ясиноватой могли выбрать любое мероприятие на свой вкус: в городе прошли карнавал, концерты, выставки, выступления спортсменов и курсантов, ярмарки, мастер-классы, детские программы, дискотека, дегустация блинов и многое другое. Завершился День города праздничным фейерверком.

В карнавале «Ясиноватая — город с русской душой» приняли участие духовой оркестр ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище», колонна мотто-клуба «Степные псы», которую возглавил заместитель главы Александр Пеняев, а также колонны представителей общественного движения «Донецкая Республика» и общественной организации «Молодая Республика». Всех юных участников карнавала угостили бесплатным мороженым.

Ясиноватцев и гостей города с центральной трибуны приветствовали глава администрации Дмитрий Шевченко, первый замглавы Татьяна Астапович, заместители главы Каролина Лисовенко и Александр Пеняев, управляющий делами администрации Анна Бондарь, а также почетные гости Ясиноватой — депутаты Народного совета ДНР Клавдия Кульбацкая, Александр Бондаренко, Михаил Жуков, Юрий Покинтелица и главы городов ДНР — Новоазовска, Горловки, Кировского.

«Ясиноватая это город, ставший родным для всех, кто здесь родился и вырос, кто приехал и остался здесь навсегда, кто своим трудом внес вклад в его развитие, — подчеркнул глава городской администрации. — В День города мы желаем Ясиноватой процветания, дальнейшего развития, роста благосостояния, создания новых производств и рабочих мест. Дорогие ясиноватцы! Оставайтесь и впредь настоящими хозяевами своего города — трудолюбивыми, заботливыми и любящими! Крепкого вам здоровья, праздничного настроения и уверенности в завтрашнем дне! С праздником вас, земляки! С Днем города!»

К поздравлениям жителей Ясиноватой присоединились российские политики, деятели культуры и звезды, которые записали видеообращения. Обращения россиян транслировались на большом экране.

Философ, лидер международного «Евразийского движения» Александр Дугин в своем послании выразил мнение, что ДНР и ЛНР являются «форпостом русского мира».

«Я понимаю, насколько сейчас жителям ДНР и ЛНР [тяжело], потому что — война, смерть, трагедии. Многим кажется, что большая Родина — Россия — забыла о вас. Нет, это не так! Мы, русские люди, всей душой с вами! Донбасс — это на самом деле имя России. Не столько Крым, сколько именно Донбасс, потому что вы защищаете последний рубеж Русского мира. Вы страдаете за всех нас. И, поверьте, мы это знаем, мы это помним, и все наши мысли, наши сердца принадлежат Донбассу. Поздравляю вас с праздником, дорогие братья! Держитесь, победа будет за нами!»

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр пожелал жителям города Ясиноватая и их близким мирного неба над головой.

«От всей души поздравляю вас с Днем города и желаю вам мирного неба над головой! Желаю здоровья, удачи, любви вам и вашим близким, — сообщил музыкант. — Мы все здесь, в России, переживаем за вас, и желаем вам, чтобы как можно быстрее в ваши дома пришла счастливая мирная жизнь. С Днем города вас, дорогие друзья!»

Член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в своем поздравлении обратил внимание на то, что жители Ясиноватой способны не просто выживать в сложных условиях войны, но и сохранять свой город красивым, достойным.

«Ваша жизнь является для нас примером для подражания, — уверен он. — Пока есть такие очаги сопротивления русского народа, русские люди живы, и, как говорится, ничего не потеряно, пока не потеряно все. Будьте счастливы, созидайте, творите, живите на радость нам в качестве примера стойкости, героизма, и человеческой силы! С праздником вас!»

Писатель Сергей Лукьяненко в своем видеообращении пожелал ясиноватцам мира, спокойствия, мужества.

«Ваш город пережил немало трудных дней, и дал миру, дал России, дал Советскому Союзу немало великих сынов, — отметил он. — Хотелось бы чаще слышать от вас мирные хорошие новости. Будьте большим, сильным городом, в котором живут сильные, мужественные, талантливые люди!»

Боксер, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог передал привет жителям Ясиноватой и пожелал мирного неба над головой.

«Уважаемые жители Ясиноватой! Всем большущий привет! Хочу поздравить вас с днем рождения вашего города, пожелать вам всего самого хорошего и, конечно же, мирного неба над головой. Процветания! Пусть в ваших семьях будет мир, добро и радость! И, конечно, пусть наладится все, что сейчас происходит, и вы начнете жить мирно, вы увидите будущее, а мы будем вместе с вами».

От имени всех детей Москвы Ясиноватую поздравила с праздником 12-летняя школьница Евфросиния.

«Я желаю вам удачи, мирного неба над головой, развития детей, взрослых в физическом, духовном и моральном смысле, — объявила девочка. — Я бы хотела, чтоб в этом городе было всегда чисто, уютно, чтобы все были рады каждому дню! В общем, я желаю счастья и процветания!»

Напомним, что основанная в 1872 году как пристанционное поселение Ясиноватая стала городом 1938 году.

В данный момент линия фронта проходит в непосредственной близости с жилыми домами. Прошедшим летом корреспондент ФАН посетил Ясиноватую и записал подробное интервью с ее мэром Дмитрием Шевченко, который рассказал о жизни, проблемах и радостях жителей города и о своем личном отношении к происходящему в Донбассе.