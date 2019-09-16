Зеленский признался, чего хочет от встречи «нормандской четверки»

Киев, 16 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от готовящегося саммита «нормандской четверки».

«Я жду, что новая встреча в конце концов состоится. Мы не можем ждать ее три — четыре года, потому что каждый день гибнут наши солдаты», — сказал он после переговоров с президентом Словакии в Киеве.

По словам политика, главной задачей встречи является окончательное решение вопроса обмена удерживаемыми лицами в Донбассе по формуле «всех на всех». Он подчеркнул, что «четверка» должна именно решить, а не просто поднимать этот вопрос.

Во-вторых, по его словам, лидеры стран «нормандского формата» должны прийти к соглашению о полном отводе войск от линии соприкосновения. И, наконец, третьим на повестке является вопрос о проведении местных выборов. Однако, как отметил Зеленский, организацию выборов можно обсуждать только после полного вывода войск из Донбасса.

Президент Украины добавил, что не может точно сказать, получится ли «четверке» все решить за одну встречу».

«Но я очень хочу и я ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат», — цитирует его ТАСС.

Напомним, новую встречу «нормандской четверки» на уровне президентов анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, встреча состоится в сентябре. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что ФРГ и Франция стремятся к проведению саммита в ближайшее время.

Возобновление переговоров комментировал в конце августа и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что разговор о проведении саммита на высшем уровне идет очень активно.