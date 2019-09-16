СБУ использовала «Костоправа» с расстройством психики для подготовки терактов в ЛНР

Луганск, 16 сентября. Служба безопасности Украины (СБУ) использовала в качестве «курьера», доставлявшего к местам совершенных на территории ЛНР три года назад террористических актов взрывные устройства, жителя Луганска с психическим расстройством. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики.

По данным ведомства, во время следственных мероприятий было установлено, что СБУ использовала для терактов 50-летнего жителя Луганска, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Уточняется, что мужчина был завербован сотрудниками СБУ при пересечении контрольно-пропускного пункта (КПП) «Станица Луганская» под угрозой запрета въезда на территорию Украины, куда он систематически выезжал для приобретения необходимых лекарств. Отмечается, что так называемому курьеру даже дали позывной «Костоправ».

По данным МГБ республики, мужчина в течение двух лет являлся «курьером» украинских спецслужб. По их поручениям он делал закладки с самодельными взрывными устройствами (СВУ), которые приводили в действие диверсанты.

В МГБ также уточнили, что завербованный СБУ житель Луганска был причастен к подрывам в 2016 и 2017 годах памятника защитникам ЛНР «Они отстояли Родину», опоры «Звезды Победы» и другим атакам.

Ранее полиция ЛНР сообщила, что сотрудники МГБ ЛНР задержали агента СБУ, причастного к подрыву памятников в Луганске.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также в рамках встреч контактной группы на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.