В Раде заподозрили, что в формирование госбюджета вмешались МВФ и Сорос

Киев, 16 сентября. В Верховной раде обратили внимание на странное распределение государственного бюджета Украины на 2020 год и даже заподозрили, что в его формирование вмешались МВФ и Сорос.

Ключевые положения проекта нового бюджета страны дали понять, что интересы самой Украины и ее жителей учитываются совсем не в первую очередь.

Странное распределение государственных средств отметил в ходе согласительного совета Верховной рады депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Удивление нардепа вызвала заметная щедрость нового бюджета в области военно-оборонного сектора на фоне скупых выделений на остальные, более близкие к обычным украинцам сферы деятельности государства.

Так, уровень заработной платы, минимальный размер пенсии, а также расходы на здравоохранение и образование увеличены в новом проекте исключительно на размер инфляции, и то в неполном объеме, а расходы по субсидиям для компенсации коммунальных услуг и вовсе урезаны на 7 миллиардов гривен, отметил депутат. При этом военно-оборонный бюджет государства увеличен на 33 миллиарда гривен.

«Создается такое впечатление, что проект бюджета очень сильно корректировал Международный валютный фонд и группа Сороса», — заявил Шуфрич.

В ответ на это замечание новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков дал Шуфричу понять, что распределение бюджета — это не его дело, поскольку Международный валютный фонд не относится к комитету по свободе слова, которым руководят представители оппозиционной партии.

Ранее стало известно, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает получение 380 млрд грн (15 млрд долларов) заимствований, об этом сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.