МИД РФ заявил о недопустимости ударов США по Ирану из-за атаки на Saudi Aramco

Москва, 16 сентября. Министерство иностранных дел России призвало не спешить с поисками виновных в атаке на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в официальном комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В российском министерстве подчеркнули, что Москва серьезно обеспокоена произошедшими в Саудовской Аравии атаками.

«Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики», — говорится в комментарии.

При этом в МИД подчеркнули, что использовать атаку на Saudi Aramco для «нагнетания страстей» вокруг Ирана, как это делают США, контрпродуктивно. Кроме того, в министерстве назвали недопустимыми ответные силовые меры, которые на данный момент якобы обсуждаются в Вашингтоне.

«По-прежнему исходим из того, что обмены ударами по гражданским объектам и связанные с этим нарушения международного гуманитарного права являются прямым следствием продолжающегося в Йеменской Республике острого военно-политического кризиса», — отметили в министерстве.

В МИД подтвердили свою принципиальную позицию о необходимости прекращения конфликта и налаживания переговоров политических сил и конфессиональных групп Йемена под эгидой ООН. Как отметили в российском министерстве, от этого выиграет не только сам Йемен, но и соседние страны, а также государства, имеющие интересы в данном регионе.

Напомним, в ночь на 14 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали заводы Saudi Aramco в районах Абкайк и Хурайс, сообщает RT. В результате оба НПЗ загорелись. Из-за атаки Саудовская Аравия была вынуждена сократить экспорт нефти на 50%. Это привело к повышению мировых цен на нефть, сообщает НСН.

Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран, передает «Царьград». В Тегеране отвергли обвинения Вашингтона и назвали их безосновательными. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к увеличению напряженности после атаки на Saudi Aramco и призывает все региональные и внерегиональные стороны не делать поспешных шагов и выводов, которые могут усугубить ситуацию.