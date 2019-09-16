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Путин и Эрдоган проводят закрытую встречу в Анкаре

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Путин и Эрдоган проводят закрытую встречу в Анкаре

Анкара, 16 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган проводят закрытую встречу в Анкаре.

Путин 16 сентября прилетел в Анкару, где состоится трехсторонний саммит Россия — Иран — Турция по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, у президента РФ запланированы двусторонние встречи.

На данный момент глава России проводит переговоры с Эрдоганом. Встреча с президентом Турции проходит в закрытом для журналистов режиме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что первым делом Путин и Эрдоган проведут переговоры в формате тет-а-тет, а затем, при необходимости, к встрече лидеров двух стран присоединятся члены делегаций России и Турции.Путин и Эрдоган проводят закрытую встречу в Анкаре

В состав российской делегации в Турции входят помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны страны Сергей Шойгу, глава Минэнерго России Александр Новак, а также специальный представитель президента РФ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее Ушаков заявил, что президенты России и Турции в Анкаре обсудят ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество, в частности поставки С-400, передает «Газета.ru».

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