Дамаск и делегация МИД РФ согласовали состав конституционного комитета Сирии

Дамаск, 16 сентября. Власти САР и делегация МИД РФ полностью согласовали список имен членов конституционного комитета Сирии, сообщила газета Al Watan со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, имена членов конституционного комитета были согласованы во время переговоров президента Сирии Башара Асада и посетившей Дамаск накануне российской делегации, в состав которой входили специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Между тем, как сообщили источники газеты, вопрос о механизме работы конституционного комитета САР находится на стадии обсуждения, «поэтому соглашения по данному вопросу достигнуто не было».

На прошлой неделе спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии завершится в сентябре. О таких же сроках говорил спецпосланник генерального секретарь ООН Гейр Педерсен.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1. Сирийские власти в настоящее время занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

В начале прошлого года прошел Конгресс сирийского национального диалога, на котором было принято решение о создании конституционного комитета республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.