Специалист смоделировал внешность детей Собчак и Богомолова

Москва, 16 сентября. Физиогномист Алексей Крутилин смоделировал на компьютере внешность будущих детей телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова и показал свою работу в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Он пояснил, что, судя по всему, будущий сын звездной пары будет больше похож на маму, поскольку ее гены доминантные. Некоторые гости студии пришли к выводу, что мальчик также имеет внешнее сходство со своим дедом по материнской линии — Анатолием Собчаком. Впрочем, ведущий шоу Оскар Кучерена почему-то усмотрел в ребенке черты бывшего мужа Собчак Максима Виторгана.

Также на суд общественности была предоставлена смоделированная внешность дочери Собчак и Богомолова. Участники передачи отметили, что, если программа хотя бы частично угадала облик будущего ребенка, то девочка будет очень красивой.

Напомним, что Собчак и Богомолов официально стали мужем и женой. Этому предшествовала череда скандалов, которая закончилась разводом телеведущей с ее первым мужем Максимом Виторганом. СМИ сообщали, что женщина крутила роман с режиссером еще когда была замужем, что стало причиной драки двух ее мужчин.

Официально свои отношения Собчак и Богомолов оформили 13 августа, расписавшись в Грибоедовском ЗАГСе и обвенчавшись в церкви.

Как сообщает портал «Утро.ру», интернет-пользователи по-разному отреагировали на этот союз. Одни пожелали молодоженам счастья, а другие осудили Богомолова за то, что его избранницей оказалась скандально известная телеведущая.