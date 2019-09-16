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Мэрия Москвы разбирается со «списком участников электронного голосования» Навального

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Мэрия Москвы разбирается со «списком участников электронного голосования» Навального

Москва, 16 сентября. Представленный Алексеем Навальным список пользователей по формату не является данными электронного голосования. Мэрия Москвы выясняет, из каких источников у скандального блогера могла появиться информация, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее Навальный заявил, что у него оказались данные 12 тысяч участников электронного голосования. Артем Костырко отметил, что в мэрии Москвы используют другой формат записи информации.

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем», — цитирует слова Костырко РБК.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы отметил, что в даркнете можно найти «слитые» учетные записи. Он подчеркнул, что упомянутые в публикации Навального люди могли быть участниками электронного голосования, однако их личную информацию блогер не мог получить из базы мэрии.

Костырко уточнил, что список личных кабинетов участников цифрового голосования есть у департамента информационных технологий Москвы, в Мосгоризбиркоме и территориальных избирательных комиссиях. У председателей УИК, добавил он, есть списки только тех избирателей, которые голосуют на данном участке. Потому не исключено, что могла произойти утечка.

«Но добавлю еще раз: размещенные Навальным данные явно не из нашей системы», — подчеркнул Артем Костырко.

В комментарии ТАСС Костырко рассказал, что список участников электронного голосования был публичным, но при этом не содержал данных СНИЛС и электронных адресов.

«В блокчейне реальные учетные данные, связанные с ФИО и СНИЛС, не записываются и не хранятся. Весь день голосования блокчейн был открыт, транзакции записаны, «Медуза» их, кстати, продемонстрировала, — в системе не были открыты личные данные избирателей», — сказал Артем Костырко.

Он подчеркнул, что публикация списка избирателей не влияет на результаты голосования, так как сведения о голосующих не имеют отношения к итогам выборов депутатов в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что скандальный блогер использовал созданный им проект «Умное голосование» для сбора личных данных пользователей и составления базы граждан для привлечения их к будущим незаконным акциям или обогащения за их счет.

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