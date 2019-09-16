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Замгоссекретаря США по политическим делам посетит Белоруссию

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Замгоссекретаря США по политическим делам посетит Белоруссию

Минск, 16 сентября. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Дэвид Хейл 17 сентября посетит Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

По его словам, американский дипломат во время визита встретится с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Запланированы также переговоры на высшем уровне.

«Стороны обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности», — указал Глаз.

Напомним, в конце августа Белоруссию посещал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который впоследствии ушел в отставку. Во время визита он провел переговоры с главой государства Александром Лукашенко по вопросам безопасности и на тему двухсторонних отношений, пишет «Газета.ru».

Замгоссекретаря США по политическим делам посетит Белоруссию

Отметим, что отношения между двумя странами обострились в 2008 году, когда США ввели против Белоруссии санкции из-за нарушений прав человека. Минск, в свою очередь, отозвал белорусского посла из Вашингтона.

Ранее появилась информация, что правительства России и Белоруссии собираются сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные СМИ, заявил, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции двух стран на данный момент нет.

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Источник: ТАСС
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