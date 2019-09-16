Московский суд отазался искать адреса Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана

Москва, 16 сентября. Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему компании «Русская Фильм Группа» (РФГ) Кириллу Бодрову в розыске адреса актера Арнольда Шварценеггера.

Бодров просил суд направить в администрацию Сан-Франциско запрос для получения адреса Шварценеггера. Суд его прошение отклонил на основании «равноправия сторон и диспозитивности».

Управляющий РФГ также просил истребовать адрес актера Джеки Чана в администрации Гонконга и данные об условиях участия двух зарубежных актеров в фильме «Тайна печати дракона».

Ранее Бодров пытался привлечь Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера к субсидиарной ответственности и взыскать с них 217 млн рублей. По словам адвоката Кирилла Бельского, иск в звездам поможет кредиторам обанкротившейся кинокомпании РФГ, снявшей фильм «Вий», вернуть свои деньги.

В иске указано, что РФГ получило на производство ленты около 217 млн рублей. Кассовые сборы «Вия» превысили 1,2 млрд рублей. Но с кредиторами никто не расплатился.

Вместо этого РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона», в которой снялись Чан и Шварценеггер. Продюсер ленты Алексей Петрухин считает, что этот иск всего лиш пиар.

В России «Тайна печати дракона» вышла в кинотеатрах с 15 октября. Эксперты полагают, что иск Кирилла Бодрова только подогреет интерес зрителей к международному проекту.

Ранее 65-летний Джеки Чан заговорил по-русски, признавшись в любви к своим поклонникам. Он извинился, что не смог приехать в Москву на премьеру нового фильма.