Сирия, 16 сентября. «Тахрир аш-Шам» набирает новобранцев. Боевики укрываются у пункта турецкой армии в Идлибе. В Идлибе сирийская армия атаковала позиции радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам радикалов в Идлибе.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на патруль курдской милиции в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: набирает новобранцев в Идлибе, обменивается на юге провинции ударами с правительственными силами.

Курды: в Хасаке потеряли одного бойца и провели вербовку среди мирных жителей, в Дейр-эз-Зоре задержали нескольких молодых людей для прохождения обучения в лагере.

ВС Ирака: на севере Ирака проводят рейд по ликвидации остатков ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщениям некоторых источников иранские ополченцы из Корпуса стражей исламской революции взяли под контроль переправу через реку Евфрат между городами Аль-Курия и Абу-Кемаль, о чем сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Предполагается, что переправу используют террористы «Исламского государства», которые укрываются в зоне курдского контроля на восточном береге Евфрата, и через переправу проникают в зоны контроля правительственных сил.

Официальный Дамаск осудил действия международной коалиции и в особенности поддерживаемых ими курдских радикалов из числа «Демократических сил Сирии» (SDF), проводящих криминальные и репрессивные практика против сирийского народа совместно с военнослужащими армии США В запросе, адресованному Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и председателю Совета Безопасности, Министерство иностранных дел Сирии подчеркивает, что отряды SDF продолжают свою незаконную практику в Хасаке, Ракке, Дейр-эз-Зоре и Алеппо. На их совести похищения людей, пытки и убийства мирных жителей, принудительные вербовки и выселение из жилищ, как сообщает SANA.

Несколько молодых людей были арестованы в районе города Меядин курдскими боевиками в ходе рейда. Задержанных отправили в учебно-тренировочный лагерь.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) предприняла мощную атаку на позиции боевиков в южной части Идлиба, нацелившись на несколько объектов возле турецкого наблюдательного пункта у поселков Маар-Хаттат, Махрам и Карса, как передает портал Masar Press Net. Один из их артиллерийских снарядов приземлился возле наблюдательного пункта, который радикалы в очередной раз используют в качестве укрытия.

Источник в сети Twitter Schoenborn Trent сообщает, что боевики альянса «Тахрир аш-Шам» продолжают вербовать новобранцев для проведения операции против правительственной армии. После поражения в Идлибе и разгрома в Латаминском «котле» боевики признали, что понесли потери, они подтвердили смерти около 500 террористов за последние сто дней, но по мнению многих военных экспертов, цифры могут быть в разы больше. В сеть попала фотография с дня запуска кампании на котором выступил полевой командир «Тахрир аш-Шам» Хазер Абу-Аммар с агитационной речью. Абу-Аммар также является одним из организаторов кампании.

Провинция Хасака

Один член курдской так называемой «военной полиции» «Асайиш» на юго-востоке города Хасака в районе Ад-Дашиша был застрелен неизвестными, как сообщает портал Alk Habour 21. Детали происшествия не сообщаются, однако наиболее вероятно, что на курдского боевика напали боевики их числа «Исламского государства», которые ежедневно совершают диверсии в зонах курдского контроля.

Ирак

По информации портала SANA, Министерство обороны Ирака объявило начале кампании по зачистке районов к северу от провинции Кербела и южной провинции Анбар от остатков террористической организации «Исламского государство». В компании примут участие армия, федеральная военная полиция, ВВС Ирака, а также отряды народного ополчения. В заявлении добавлено, что операция направлена на поиск и охрану долин, деревень и дорог в регионе и защиту от боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ. Вчера иракская армия объявила о начале операции по обеспечению безопасности к югу от города Мосул в провинции Ниневия. В ряде деревень были проведены обыски.

1 Организация запрещена на территории РФ.