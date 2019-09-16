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Появились подробности взрыва в вирусологическом центре под Новосибирском

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Появились подробности взрыва в вирусологическом центре под Новосибирском

Новосибирск, 16 сентября. Взрыв прогремел в научном центре вирусологии «Вектор» в Новосибирской области. Известно, что пострадал минимум один человек.

Предположительно, в вирусологическом центре взорвался газовый баллон. После этого помещение охватил пожар. Огонь распространился на площадь в 30 метров квадратных. Возгорание уже потушено.

Как сообщают источники Nation News, предположительно взрыв произошел в бытовом помещении или раздевалке, где нет биологически опасных веществ.

«Биологически опасные вещества на момент взрыва в помещении отсутствовали», — сообщают источники.

Появились подробности взрыва в вирусологическом центре под Новосибирском

Известно, что пострадал минимум один человек. Сотрудник «Вектора» был госпитализирован. В здании центра ударной волной выбило стекла, но несущие конструкции остались целы.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области подчиняется федеральному Роспотребнадзору и представляет собой один из крупнейших в России и мире центров изучения вирусов. В центре занимаются фундаментальными исследованиями возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций, а также разрабатывают способы борьбы с ними.

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