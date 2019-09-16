ВСУ уничтожили камеры ОБСЕ для сокрытия нарушений перемирия, заявили в ДНР

Донецк, 16 сентября. Две камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву поселка Гранитное в Донбассе были уничтожены украинскими силовиками, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Представитель военного ведомства сообщил, что бойцы ВСУ уничтожили камеры видеонаблюдения «для сокрытия фактов нарушения режима прекращения огня».

«Обстреливая территорию нашей республики, боевики 18 батальона 35 бригады уничтожили две видеокамеры, установленные специалистами СММ ОБСЕ для наблюдения в районе населенного пункта Гранитное», — сказал Айгистов.

Также есть информация о подрыве украинских силовиков на неразорвавшихся боеприпасах, сообщил представитель Народной милиции ДНР. По его словам, жертвами подрыва стали два бойца ВСУ, трое силовиков пострадали.

Вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск отказались подчиняться новому руководству и объявили об образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, украинская сторона, как заявляют представители ДНР и ЛНР, регулярно обстреливает территории республик Донбасса.