Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма своим основными задачами на посту главы государства, и отказываться от санкций в отношении РФ не намерен. Крым и Донецк никогда не вернутся в состав Украины, считает экс-депутат Верховной рады Украины, политик Алексей Журавко. По его словам, Киев в перспективе сможет только наладить хорошие отношения с этими регионами.

Во время переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский призвал Братиславу усилить давление на Россию.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины, — сказал президент Украины. — И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии».

Глава Украины добавил, что это нужно якобы не только его стране, но и всей Европе, которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия «игнорирует международное право».

Зеленскому не следует «шутить про Крым», как он это делал на последней Ялтинской конференции, говорит Журавко. Как указывает эксперт, в противном случае Крым не сблизится к Украиной никогда. О возврате полуострова даже речи не может быть, подчеркивает бывший депутат.

«Если они будут говорить об отсутствии амнистии для Донбасса, то им не видать его как своих ушей. Ему нужно отменить военный налог и начать немедленно выполнять минские соглашения», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Западным странам на самом деле неинтересна Украина, отмечает бывший депутат. Эти страны занимаются своими вопросами.

«Они как собаки между собой борются за рынок. Эта Украина давно всем надоела. Они очередной раз используют Зеленского в своих разборках», — считает бывший депутат.

Кроме того, украинский лидер может потерять часть своей страны.

«Сегодня националисты говорят о новой федерализации и создании Волынской народной республики. А Зеленский доиграется своими бредовыми заявлениями вместе с олигархом Игорем Коломойским на предмет того, что за него проголосует 80%, если выборы пройдут в Донецке», — говорит Журавко.

Ни Донецк, ни Крым не вернутся в состав Украины, утверждает политик. Однако киевские власти смогут только наладить хорошие отношения с этими регионами, добавляет он. Но если Зеленский «доиграется», в ЛНР и ДНР появятся настоящие границы, подчеркивает Журавко.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Плебисцит крымские власти провели после того, как в феврале 2014 года на Украине произошел антиконституционный госпереворот.

Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота в Киеве, Донбасс не захотел подчиняться нелегитимной власти и объявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.