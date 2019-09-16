Беженцы бунтуют в ЦАР из-за перебоев в поставке продовольствия и денег

Обо (Центральноафриканская республика), 16 сентября. Южно-суданские и конголезские беженцы, которые нашли пристанище в городе Обо (ЦАР), проводят демонстрации, протестуя из-за перебоев в поставке продовольствия и денежных средств.

Обычно ООН предоставляет беженцам продуктовые наборы. Кроме того, им дают компенсацию в размере 6 тыс. африканских франков на месяц. Однако в последние два месяца просители убежища не получали ни того, ни другого, в результате чего они начали устраивать демонстрации. Представители ООН предложили выделить 2 тыс. франков на 20 дней, однако беженцев этот вариант не устроил.

В настоящее время в городе идут переговоры, в которых участвует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Национальная комиссия по делам беженцев, МИНУСКА (операция ООН по поддержанию мира в ЦАР) и заместитель префекта Обо.

Ситуация осложняется исчезновением трех местных жителей, которые 11 сентября отправились на охоту и не вернулись. Согласно предварительным данным, на них могли напасть боевики.

Обстановка в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.