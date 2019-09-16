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Путин назначил нового посла в Албании

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Путин назначил нового посла в Албании

Москва, 16 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Михаила Афанасьева послом России в Тиране. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании назначен Афанасьев.

Отметим, что он сменит на этой должности Александра Карпушина, который был главой российской дипломатической миссии в Тиране в течение пяти лет.

Напомним, 10 сентября глава российского государства Владимир Путин назначил новым столичным прокурором Дениса Попова.

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Источник: Портал правовой инфомации
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