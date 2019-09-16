Перевозчики придумали, как бороться с «зайцами» и дебоширами в России

В России планируют создать единую базу для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. В этой базе будет храниться информация обо всех пассажирах и допущенных ими ранее нарушениях на транспорте. На создание базы потратят 200 млн рублей в ближайшие несколько лет.

Соответствующая информация содержится в документе Минтранса России, с которым ознакомились в Федеральном агентстве новостей.

Однако, по мнению председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, нет смысла создавать такую базу, потому что это слишком дорого.

«Если властям нужна какая-либо информация, они в любом случае могут ее получить. Создавать для этого специальную базу — затратно, — подчеркнул эксперт. — Есть механизмы давления на пассажиров-нарушителей. Например, можно выдворить его из автобуса, вызвать полицию и составить протокол, привлечь к ответственности».

По словам председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, любые ограничения, в том числе ограничение проезда, может быть вынесено на основании решения суда в рамках закона. База не может служить основанием для лишения пассажира права на пользование услугами перевозчиков.

«Любое внесудебное решение незаконно. Человека можно лишить права пользования самолетом, поездом, но только на основании закона и силы конкретного судебного решения. В административном порядке такие решения приниматься не должны, потому что это существенное ограничение права. Все такие ограничения принимаются судебными органами, для остального есть полиция, которая может оштрафовать», — говорит эксперт.

Он отмечает, что сейчас для авиаперевозок существуют специальные «черные списки» и создана нормативно-правовая база, а для автобусных перевозок такой базы нет, и проконтролировать нарушителей не предоставляется возможным, в том числе по техническим причинам.

«Если человек создавал угрозу, например, приставал к водителю во время движения, можно было бы его отстранить от поездок на какое-то время, но это очень сложно проконтролировать. Контролер, который продает билеты на междугородние рейсы автобусов, не будет проверять базу перед продажей билета, потому что это займет много времени. Более того, есть такие места, где не ловит ни связь, ни интернет», — говорит председатель общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин.

Как писали СМИ, в комитете Госдумы по транспорту и строительству считают правильным наказывать устраивающих дебош в поездах так же, как авиадебоширов.