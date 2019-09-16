Зеленский рассказал, когда можно будет провести выборы в Донбассе

Киев, 16 сентября. Выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этот вопрос может быть поднят на саммите «нормандской четверки».

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», — уточнил он.

Однако главным на повестке саммита, по мнению Зеленского, должен быть не вопрос выборов, а обмен удерживаемыми лицами в Донбассе по формуле «всех на всех». Кроме того, крайне важно договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения в Золотом и Петровском, а потом в четкие сроки на всей территории.

Он признался, что не знает, удастся ли решить все эти вопросы за одну встречу, однако ему очень бы этого хотелось.

«Наши советники все это подготовили, и я ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат», — добавил Зеленский.

Он напомнил, что последняя встреча «нормандской четверки» прошла в октябре 2016 года, поэтому новая встреча должна наконец состояться.

«Мы не можем ждать ее три — четыре года, потому что каждый день гибнут наши солдаты», — заключил политик.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота. ДНР и ЛНР отказались признавать легимность новых киевских властей и заявили о своей независимости, тогда украинское правительство начало против жителей народных республик так называемую антитеррористическую операцию.

Жертвами военной операции, по последним данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Решить конфликт пытается в том числе и контактная группа в Минске. Ее участники приняли минские соглашения, предусматривающие незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны.

Однако в ДНР и ЛНР ежедневно заявляют о нарушении соглашений со стороны ВСУ: киевские силовики обстреливают жилые районы республик, стягивают вооружение и личный состав к линии соприкосновения, используют БПЛА.