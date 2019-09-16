Одиночный пикет проходит у посольства Чехии в Москве из-за переноса памятника Коневу

Москва, 16 августа. У посольства Чехии в Москве проходит одиночный пикет против возможного переноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. С протестом выступил активист организации «Сильная Россия» Иван Мечишев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В «Сильной России» объяснили, почему решил провести акцию у чешского посольства.

«Мы возмущены очередными русофобскими попытками официальных властей города Прага бороться с исторической правдой, — заявили ФАН организаторы протеста. — Маршал Конев — это герой Великой Отечественной войны, освободитель Праги и всей Чехословакии, один из символов победы над фашизмом. Человек, благодаря которому существуют Чехия и Словакия, Германия и Франция, Румыния и Польша, Украина и Белоруссия, Италия и Венгрия, а главное — народы этих стран. Конев — это такое же имя Победы, как Жуков и Василевский, Рокоссовский и Ватутин, Катуков, Ротмистров и многие другие».

Напомним, что совет района чешской столицы Прага-6 принял постановление о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев города. В России это вызвало негодование, в самой Чехии — дискуссии. Так, президент страны Милош Земан высказался в защиту монумента и назвал позором идею его перенести.

«Конев — символ воинов Красной армии, погибших при освобождении Праги, — подчеркнул Земан. — Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч».

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что и жители Праги поддерживают мнение президента Земана: в Чехии помнят и ценят решение Конева о запрете обстрела Праги тяжелой артиллерии при освобождении города, благодаря чему сохранилась чешская и словацкая архитектура.

«Президент Чехии Милош Земан, человек высокой культуры, свое резко отрицательное мнение на вывоз памятника маршалу Ивану Коневу уже высказал и оценку дал, большинство граждан Чехии и пражане поддерживают это высокое мнение», – приводит ТАСС слова Мединского.

Памятник советскому полководцу Коневу работы чехословацкого скульптора Зденека Крыбуса стоит на площади Интербригад с 1980 года — его открытие было приурочено к 35-й годовщине освобождения Праги от нацистов войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала.

Рядом с монументом находится большинство иностранных посольств, в том числе диппредставительство Российской Федерации. Посольство России в Чехии назвало решение возмутительным, но «ожидаемым». В течение нескольких последних лет монумент с печальной регулярностью подвергался вандализму: ночами пьедестал и фигуру маршала окатывали розовой краской.

В 2017 году отправилась в музей и другая достопримечательность, связанная с именем дважды Героя СССР — мемориальная доска с текстом на чешском и русском языках. Она висела на здании городской ратуши с 1946 года и сообщала о том, что «9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной Армии под командованием Героя Советского Союза Маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал И.С. Конев избран почетным жителем г. Праги».

Стоит добавить, что те же члены муниципалитета Праги-6 хотели разместить на постаменте табличку с текстом на трех языках. По их замыслу, она бы разъясняла, что Конев в 1945 году освободил Прагу, но в 1956 году подавлял венгерское восстание, а в 1968 году, по исторической версии чешских чиновников, поддержал разведку перед вторжением войск Варшавского договора. По крайней мере, именно эти события настроили вандалов Праги против маршала, рассудили в муниципалитете, ведь красные цифры 1956 и 1968 появлялись на пьедестале вместе с розовой краской.

Районный совет предлагает перенести монумент советскому военачальнику в музей, где уже хранится табличка с ратуши, а на его место установить мемориал героям-освободителям Праги в 1945 году. Совет постановил, что «новый монумент должен отражать подвиг погибших красноармейцев, а также трагическую судьбу получивших чехословацкое гражданство выходцев из СССР, которые бежали от сталинских репрессий», сообщается в СМИ.

«Памятнику Коневу в Праге — символ Победы, и как можно этот памятник убирать или переносить в другое место? – заявил ФАН глава движения «Сильная Россия» Антон Цветков. — Или была поставлена задача вычеркнуть имя Ивана Конева из истории Праги? Обезличенный монумент, который планируется поставить на месте памятника Коневу — это вопиющее неуважение к истории и к Великой Победе. И мы призываем, прежде всего, чешское общество не допустить подобного».

В посольстве Чехии пока не отреагировали на одиночный пикет против переноса памятника Ивану Коневу, который в эти часы проходит в Москве на улице Фучика.