В Госдуме увидели связь между «Проектом» Баданина и террористами в Ливии

Так называемый «Проект» Романа Баданина тесно сотрудничает с террористическими организациями в Ливии и американскими спецслужбами. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

12 сентября журналист Роман Баданин на своем портале «Проект» опубликовал новый материал, в котором вновь извратил факты и обвинил Российскую Федерацию «во вмешательстве» во внутренние дела стран Африки. В это раз шла речь о Ливии, где еще в мае 2019 года структурами Правительства национального единства (ПНЕ) были похищены двое россиян — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суайфан.

Задержанные граждане России являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). В Ливии они проводили социологическое исследование с разрешения местных властей, однако завершить работу не успели.

Поздно вечером 17 мая в дом, который они снимали на окраине Триполи, ворвались боевики известного полевого командира Абда аль-Рауфа Кара, ныне возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью МВД ПНЕ. С тех пор российские граждане изолированы в тюрьме Митига. Им запрещаются любые контакты с внешним миром. Однако как стало известно ФАН, тюрьму посещал некий русскоговорящий специалист, который работал с данными устройствах Шугалея, в том числе личном ноутбуке. Не исключено, что именно через этого загадочного специалиста «Проект» получил доступ к данным, имевшимся только у похищенного в Ливии социолога.

ФЗНЦ выяснил, что в «расследовании» Баданина были использованы первичные данные из рабочих вариантов социологических исследований, что хранились лишь на личном компьютере Максима Шугалея, ранее они нигде не публиковались. Ноутбук у социолога забрали при задержании в Ливии. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, сотрудники «Проект.Медиа» могли получить эту информацию либо от иностранных спецслужб, которые работают в Ливии и проводили допрос россиян, либо напрямую от террористов, ранее похитивших социологов.

«Никаким другим образом данные файлы не могли оказаться в руках «расследователей». Таким образом, выстраивается четкая цепочка партнеров: «ливийские террористы — работники ЦРУ — связанное с [беглым олигархом Михаилом] Ходорковским пропагандистское издание». Любопытный триумвират!» — заявил Малькевич.

Связям Баданина с западными спецслужбами было посвящено расследование ФАН. Баданин проходил обучение в Стэнфорде. Американская сторона сомнительным образом оказала финансовую поддержку Баданину через стипендию Джона Найта — ему выдали 85 тысяч долларов и полностью оплатили учебу и проживание. Как оказалось, Баданин был завербован спецслужбами Соединенных Штатов для выполнения главной задачи — раскачивания обстановки внутри России путем публикаций «расследований», которые выгодны американским структурам.

Стэнфорд — частный университет, но уже во второй половине XX века он оказался замешан сразу в нескольких скандалах. Они прямо указывали на связь руководство Стэнфорда со спецслужбами США. Так, самую громкую огласку получил Стэндфордский тюремный эксперимент, который проводился в стенах университета по заказу Военно-морского флота США. Кроме того, к университету проявляло интерес ЦРУ. Спецслужбы тайно спонсировали эксперименты по изучению наркотика ЛСД на сознание людей. Также известны факты об интересе ЦРУ и Пентагона к научной деятельности Сергея Брина, ставшего одним из создателей Google.

Евгений Федоров не сомневается, что «Проект» финансируется в том числе и Соединенными Штатами. И состав «Проекта» — это пятая колонна.

«К этой пятой колонне относится и [скандально известный блогер] Алексей Навальный и так далее. Эта технология, и она подразумевает, что состав этих людей в СМИ или уличном компоненте, как Навальный, формируется под присмотром из кадров, подготовленных в Соединенных Штатах и их союзниками. Это специальные проекты. Да, в основном это выходцы из России, но отбор осуществляется с точки зрения людей, которые ненавидят Россию, ее народ. И вот из их числа идет отбор. Дальше их готовят в учебных заведениях США. Идет постоянная кадровая проверка разного характера», — пояснил Евгений Федоров.

По мнению Федорова, Баданин — агент США. Он служит американцам, у них учится и, естественно, работает с их спецслужбами. Потому что проекты, связанные со СМИ, очень близки к спецслужбам. Для Соединенных Штатов российское направление очень важно.

«И, конечно, Баданин, как американский агент, исполняет свою функцию, ради которой он предал свое отечество. Он «стучит» на все, что касается интересов России или людей, которые связаны с РФ», — добавил Евгений Федоров.

Кроме того, Федоров считает, что Баданин связан и с ливийскими террористами, поскольку спецслужбы США активно работают с террористическими бандформированиями. Это было и в Афганистане, это было и в Сирии. Например, «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ), которая, очевидно, финансировалась по линии США.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к правоохранительным органам России с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию россиян в Ливии. Фонд просит провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и других причастных к «расследованию» лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.