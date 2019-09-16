Близкие Началовой официально вступили в наследство

Москва, 16 сентября. Близкие покойной певицы Юлии Началовой с сегодняшнего дня вступают в наследство.

По словам бывшего PR-менеджера исполнительницы Анны Исаевой, наследство получают все трое родственников певицы: 12-летняя дочь Вера Алдонина и родители — Виктор и Таисия Началовы. К ним переходят авторские права на песни артистки и половина квартиры в элитном жилом комплексе Москвы «Кутузовская Ривьера» площадью 167 квадратных метров.

Часть этих апартаментов, по словам Исаевой, по-прежнему принадлежит бывшему мужу Началовой, хоккеисту Александру Фролову. Пока спортсмен от своей доли жилья отказываться не намерен, поэтому возможно, что вопрос с разделом квартиры завершится судом.

Вероятно, Фролов не готов оказываться от своей доли, поскольку ранее сильно вложился в недвижимость артистки, но после расставания она не стала возвращать спортсмену деньги, сообщает Teleprogramma.pro.

Бывший PR-директор звезды рассказала, что мужчина ведет себя довольно странно, и она не может представить, как взрослый человек собирается судиться с 12-летней Верой.

Ранее сообщалось, что наследство Началовой оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом рассказал друг скончавшейся исполнительницы шоумен Егор Иващенко. Он участвовал в различных популярных телепроектах, в том числе в «Фабрике звезд». С Началовой они познакомились на шоу «Один в один», где певица выступала наставницей артиста.

Российская исполнительница Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Артистка долгое время пыталась бороться с болезнями, но так и не смогла их преодолеть. У нее осталась 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.