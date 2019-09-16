Премьер Судана на встрече в США попросит убрать Хартум из списка спонсоров террора

Хартум, 16 сентября. Глава правительства Судана Абдалла Хамдук отправится в предстоящий четверг в США для переговоров с американской администрацией. По его словам, ключевой темой беседы станет исключение Хартума из списка спонсоров международного терроризма. Об этом сообщило издание Al Bawaba News.

Согласно данным ресурса, Хамдук собирается принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН на полях ГА в Нью-Йорке. Как ранее заявлял глава суданского правительства, переговоры об исключении африканского государства из террористического списка «идут благополучно».

Напомним, осенью 2017 года американские власти сняли с Судана действовавшие в течение 20 лет рестрикции. Впрочем, до сегодняшнего дня Хартум числится в их перечне главных спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирийской Арабской Республикой, что влечет за собой эмбарго на продажу вооружения и ограничения на получение помощи Вашингтона.

Судан находится под международными санкциями с 2005 года. 11 апреля в стране произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности главы государства. Армия и гражданская оппозиция подписали политическое соглашение, согласно которому военные должны были выдвинуть кандидатуры руководителей министерств обороны и внутренних дел, а гражданские силы — премьера и членов кабинета министров. Новый премьер Судана принял присягу 21 августа 2019 года. На пост главы кабмина он был выдвинут силами оппозиции и поддержан Переходным военным советом Судана.