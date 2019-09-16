Песков напомнил о «красных линиях» для всех участников минских переговоров

Москва, 16 сентября. Российские власти знают о предложении Киева провести встречу «нормандской четверки», однако конкретные сроки саммита пока не называются. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, официальный представитель Кремля подчеркнул, что проведение саммита требует тщательной подготовки, если его участники хотят добиться конкретных результатов.

Пока что вопрос о сроках встречи не стоит. В настоящее время осуществляются контакты, чтобы оценить возможную продуктивность будущих переговоров.

Цимбалюк поинтересовался, есть ли для Кремля какие-либо «красные линии», чтобы встреча все же состоялась. Песков в ответ заявил, что «красные линии» существуют не только для Кремля, но и для всех участников минских соглашений.

«Красные линии не для Кремля, они же для всех подписантов минских соглашений, они четко вытекают из текста минских договоренностей», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен до конца месяца созвать встречу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). На саммите глава государства планирует обсудить все пункты минских соглашений, а также «формулу Штайнмайера», которая по большому счету дублирует положения из «Минска-2». Примечательно, что прежде минские соглашения были крайне непопулярной темой для Киева, поскольку он игнорирует взятые на себя обязательства практически с момента подписания документа.