Врач развенчал мифы о вреде прививок

Москва, 16 сентября. Врач Центра медпрофилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов развенчал мифы о вреде прививок.

Отказ от прививок является необоснованной мерой, поскольку ни одно исследование не подтверждает вред вакцинации. По словам Олега Филиппова, сейчас часто говорят об отказе от вакцинации. Но это связано с единичными случаями реакций пациентов на препараты.

«Именно этот страх почти два века назад стал причиной антипрививочных настроений. Сегодня же вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть», — пояснил врач, его цитирует АГН «Москва».

Еще один миф о том, что привики делают иммунную систему человека слабее. Филиппов подчеркнул, что это утверждение абсолютно голословно. Наоборот, антигены помогают иммунной системе, укрепляют ее, стимулируют защитные механизмы.

Он рассказал, что у каждого человека иммунитет врожденный и приобретенный. Здоровое питание, активный образ жизни поддерживает врожденный иммунитет. А вот прививка работает на второй вид иммунитета.

Вся вакцина, которая используется при прививках, сертифицирована и одобрена Минздравом России. В ней нет вредных веществ. Для консервации вакцины используют этил ртути, но ее объем незначительный.

Именно регулярная вакцинация в стране помогла снизить показатели сезонных заболеваний — гриппа и ОРВИ. Напомним, что в Москве с 4 сентября заработали мобильные пункты.