Навального уличили в похищении личных данных граждан через «Умное голосование»

Москва, 16 сентября. Скандально известный блогер Алексей Навальный использовал созданный им проект «Умное голосование» для сбора личных данных пользователей и составления базы граждан для привлечения их к будущим незаконным акциям или обогащения за их счет.

«Умное голосование» запомнилось общественности своей бесполезностью, поскольку проект фактически не изменил расклад сил в политической сфере, однако вызвал много недовольства. Навальный и его сторонники попытались воспользоваться итогами сентябрьских выборов. После «анализа» голосования они заявили, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций стали возможны якобы из-за функционирования их проекта.

При этом, как отмечает Nation News, одиозный блогер благодаря «Умному голосованию» получил желанные дивиденды, которые заключаются не только в политических амбициях Навального, но и в получении им личных данных пользователей, решивших принять участие в проекте.

До проведения выборов 8 сентября сайт «Умного голосования» после того, как пользователь указывал адрес постоянной регистрации, предлагал выдвигаемого проектом кандидата. На сайте сделали функцию электронной регистрации для более оперативного информирования — указав адрес электронной почты, пользователь должен дать согласие на обработку персональных данных.

Примечательно, что сайт после проведения выборов не закрыли, там продолжается сбор электронных адресов пользователей, которым предлагают указать свой возраст. Делается это «для сбора статистики». В списке при этом указывается вариант «меньше 18 лет». Для чего он нужен, если такие граждане не имеют активного избирательного права, проект не уточняет.

Очевидно, что созданная Навальным структура собирает данные людей, которые готовы поддержать как лично блогера, так и его проекты. Для этого возраст, по всей видимости, значения не имеет.

При этом речь идет также и о нарушении закона о персональных данных, поскольку пользователь дает согласие на их обработку ООО «Страна приливов». Однако в Положении об обработке данных указывается не только данная организация, но и фонд «Пятое время года», который ликвидировали несколько месяцев назад.

«Страна приливов», согласно карточке Роскомнадзора, имеет право обрабатывать персональные данные только покупателей товаров в магазине мерча Навального. Это лишний раз доказывает, что структуры блогера занимаются незаконной деятельностью.

Напомним, что подобные ситуации, в центре которых оказывался одиозный блогер, уже возникали. Например, так называемый «Профсоюз Навального», созданный якобы для помощи специалистам медицинской сферы в повышении заработной платы, на деле оказался структурой, направленной лишь на получение создателем доходов. Положительных результатов работы незаконного «профсоюза» нуждающиеся так и не увидели, хотя структура Навального обрастала связями и даже приглашала к совместной работе другие профсоюзы, в том числе и незаконные, такие как «Альянс врачей», замешанный в многочисленных скандалах.

Ранее политолог и политтехнолог Станислав Белковский раскритиковал проект скандального блогера «Умное голосование» и нашел в нем изъяны и подвохи.