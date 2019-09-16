Глава Минсельхоза сообщил о высоком объеме урожая 2019 года

Москва, 16 сентября. Уборочная кампания в России проходит штатно, урожай позволит обеспечить как внутреннее потребление, так и реализовать экспортные планы. Об этом в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча депутатов с министром прошла в преддверии «правительственного часа» с его участием.

«Погодные условия позволили нам в этом году немного нарастить темпы нашей работы. На сегодняшний день собрано более 98,5 миллиона тонн зерна», — рассказал Патрушев.

Планируемый объем урожая, как неоднократно заявлялось, составит около 118 миллионов тонн, что выше показателей 2018 года и целевых индикаторов госпрограммы на текущий год, отметил он. Патрушев также напомнил, что полным ходом идет уборка масличных, картофеля, овощей. По его словам, «по всем показателям мы выше и на уровне прошлого года». Сохраняет положительную динамику и отрасль животноводства, указал министр.

«С января по август текущего года аграрии произвели более 9 миллионов тонн мяса скота и птицы. Это почти на 117 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. И 21,5 миллиона тонн молока — на 300 тысяч тонн превысив показатель за аналогичный период прошлого года», — добавил Патрушев.

По итогам года плановые объемы госпрограммы по мясу и молоку будут выполнены, считает он.

«В целом, по предварительным прогнозам, в 2019 году будут достигнуты или превышены пороговые значения по ряду показателей доктрины продовольственной безопасности, в том числе по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродукту», — отметил Патрушев.

Как сообщил глава Минсельхоза, плановый показатель по экспорту на 2019 год составляет 24 миллиарда долларов.

«Учитывая сегодняшний темп, мы рассчитываем, что он будет достигнут», — подытожил Патрушев.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай овощей в России позволит сдержать сезонный рост цен. Предполагается, что «летняя» стоимость огурцов и помидоров сохранится до начала декабря.