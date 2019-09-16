Киев, 16 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма своими ключевыми задачами на посту главы государства. Об этом он рассказал после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Как уточнил украинский президент, отказываться от санкций против России он не собирается. Зеленский рассказал о своих главных задачах на посту президента Украины.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия», — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что Словакия окажет Украине дипломатическую поддержку.

«Надеемся на санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», — уточнил он.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по результатам прошедшего на полуострове в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Плебисцит крымские власти провели после того, как в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот.

Киев продолжает считать Крым своей, временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.