Кремль отреагировал на слова Помпео о вине Ирана в атаке на объекты Саудовской Аравии

Москва, 16 сентября. Кремль негативно относится к увеличению напряженности в регионе после инцидента на нефтяных объектах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран якобы причастен в нападении на нефтяные объекты, расположенные в Саудовской Аравии. Тегеран отверг обвинения в свой адрес и заявил, что считает их безосновательными.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности и призывает все региональные и внерегиональные стороны не делать поспешных шагов и выводов, которые могут усугубить ситуацию.

«Наоборот, необходимо придерживаться линии, которая позволит минимизировать негативные последствия. Мы никогда не были сторонниками поспешных выводов», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.