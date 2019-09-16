Запуганные жители Триполи рассказали корреспондентам ФАН правду о жизни в Ливии

В столице Ливии проживает свыше миллиона человек, однако местные жители не любят выходить на улицы по ночам — слишком опасно в Триполи из-за бандитов и мародеров, в которых превращаются с наступлением сумерек бандформирования правящего на западе страны Правительства национального согласия (ПНС). Кровавая гражданская война, которая началась после того как ливийская государственность была уничтожена при участии войск НАТО в 2011 году, лишила ливийцев ощущения личной безопасности и спокойствия.

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов посетили Триполи в августе-сентябре этого года. Они смогли, несмотря на строгий контроль со стороны спецслужб, пообщаться с местными жителями и понять, чем на самом деле живет город.

На улицах старого города Триполи, как убедились корреспонденты ФАН, можно найти все что угодно — от золота в красивых витринах до груд мусора, небрежно сваленного на краю проезжей части. Местами Триполи выглядит как современный мегаполис — в лучшие времена правивший ранее в Ливии Муаммар Каддафи перестраивал древний арабский город, сотрудничая с советскими и французскими архитекторами. Однако красивые витрины остались только на нескольких улицах, большая часть мегаполиса до сих пор разрушена войной или небрежным содержанием.

Лишь кажущееся ощущение мирной жизни быстро разрушается следами жестокой войны, которые можно найти повсеместно. Это, например, выгоревшие и полуразрушенные здания даже в центре города, пробитые насквозь попаданиями бомб и ракет. Встречаются здания, взорванные режимом специально, — они напоминали новым властям об успехах Каддафи. Часто попадаются брошенные автомобили, ржавеющие под африканским солнцем. Как рассказал корреспондентам ФАН один из местных жителей, многие из этих машин были похищены вместе с владельцами ради выкупа.

В некоторые районы Триполи, например, Гергадж, с наступлением темноты заходить нельзя — это слишком опасно. Там правит организованная преступность, которая курирует похищения людей, наркоторговлю и рэкет — это «красная зона». Там есть своя власть — управляют всем местные наркобароны. При этом мафия делится доходами с местными чиновниками, рассказали собеседники наших репортеров.

Вот как о посещении данного района отзывался корреспондент ФАН Владимир Малянов.

«Нам переводчик говорил, что здесь каждый второй и продает, и употребляет. А еще людей похищают вместе с машинами. Машин тут действительно много, в основном разбитые. А в нескольких десятках метров от ржавеющих кузовов — море. На участке берега длиной метров в 100 — раскинулось настоящее кладбище машин и лодок. Почему все это брошено? «Кому-то просто не нужно, денег много. А какие-то машины вообще не отсюда», — сообщил сопровождающий. «Не отсюда» — это означает, что их либо угнали боевики, связанные с ПНС и силами обороны Триполи, либо похитили вместе с хозяином, чтобы потом требовать с родственников выкуп».

В самом Гергадже опасно появляться не только журналистам, но и сотрудникам ливийских спецслужб. Когда Владимир Малянов приехал в опасный район, чтобы сделать несколько снимков, его остановил рослый мужчина, увешанный золотыми цепями, который в хамской манере потребовал «убираться подальше» и угрожал применить силу. Сопровождавший репортера сотрудник ливийского «мухабарата» (внутренняя разведка — Прим ФАН), отвечавший за безопасность русских журналистов, не стал вмешиваться в происходящее и даже не вылез из машины, когда на Владимира набросились с угрозами.

«Видимо, мой сопровождающий решил посмотреть, как русский будет выкручиваться из ситуации. Очевидно, что власти сотрудничают с местным криминалом», — рассказал Владимир Малянов уже в редакции ФАН по возвращению из Триполи.

Почти так же было и на момент вступления Правительства национального согласия во власть в 2016 году. С тех пор лучше не становилось, наоборот — проблемы усугубились еще больше. В связи с этим ПНС столкнулось с массовым недовольством граждан: стало понятно, что пришедшие к власти Файез Саррадж и его свита используют послевоенный хаос для решения своих корыстных задач. Как говорят местные жители, нынешним властям невыгодно наводить порядок в стране, поскольку тогда им придется отчитываться за украденную нефть и полезные ископаемые.

На критику внутри страны режим отвечал террором, используя «прирученные» военизированные группировки и иностранных джихадистов. Соответственно, оппозиция в Триполи, Мисурате и других городах, удерживаемых силами ПНС, вскоре перестала существовать, часть ее существует в глубоком подполье. Такова цена, которую выплатила Ливия за события «арабской весны» 2011-го года.