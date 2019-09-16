Сбербанк и «ВкусВилл» сделали возможным снятие наличных на кассах магазинов

Москва, 16 сентября. В сети магазинов «ВкусВилл» теперь можно снимать наличными до 5 тысяч рублей непосредственно на кассах при безналичной оплате покупки. Об этом рассказали представители торговой сети.

Новый сервис запущен совместно со Сбербанком. Услуга доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками.

Сообщается, что уже сейчас опцией можно воспользоваться в 51 магазине в Санкт-Петербурге, а также в 8 магазинах Москвы и Московской области. Согласно планам, до конца 2019 года подключить к проекту должны все магазины, то есть около 1000 точек.

«Снять наличные на кассе смогут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», — уточнили в Сбербанке.

Работает функция следующим образом: покупатель «ВкусВилла» в момент совершения покупки и оплаты безналичным способом в случае необходимости может снять кратную 100 рублям сумму в пределах 5 тысяч рублей. Узнать о возможности снятия денег с кассы можно по размещенным в магазине информационным материалам.

Как рассказала РБК глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, повышение доступности снятия наличных приведет к тому, что люди будут хранить больше средств на карте, ведь теперь не нужно будет снимать деньги в банкомате «впрок». Этот фактор (в совокупности с тем,что наличные выдаются при условии оплаты покупки картой) будет способствовать росту безналичных платежей, в котором заинтересованы банки, говорит специалист.

Кроме того, сервис обеспечит дополнительный комиссионный доход одному из организаторов — Сбербанку, поскольку сторонние банки, держатели карт которых будут снимать наличные через его сервис, скорее всего, будут платить ему комиссию, добавила Обаева.

Что касается «ВкусВилла», он на этой возможности ничего не заработает, а просто станет полезной точкой для тех, кто не нашел ближайший банкомат.