Эксперт рассказал, стоит ли ждать от США военного ответа Ирану на атаку саудовских НПЗ

Газета The Washington Post сообщила, что американская администрация всерьез рассматривает возможность военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что в Пентагоне понимают всю опасность прямого столкновения с КСИР.

По сообщению WP, американский лидер также провел накануне встречу с министром обороны США Марком Эспером. Подробности обсуждений не приводятся.

«Его (президента США Дональда Трампа. — Прим. ФАН) администрация серьезно обдумывала то, что ее представители характеризуют как серьезный военный ответ, хотя некоторые в Пентагоне, по этим данным, призывали к сдержанности», — пишет издание со ссылкой на официальных представителей, говоривших на условиях анонимности.

Комментируя сообщение газеты, военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в Белом доме действительно обсуждаются разные варианты ответа Исламской республике Иран, в том числе и силовые. Однако с ними связан ряд сложностей.

«У американских военных есть понимание — если начать конкретные действия, то Иран ответ, и все это быстро перерастет из локального обмена ударами в большую войну, в которой будут участвовать сразу несколько стран региона. Ранее Иран ясно дал понять, что в случае нападения он ответит ракетными ударами по американским базам, в первую очередь подвергнется атаке авиабаза Эль-Удейд в Катаре и боевые корабли США, которые находятся в районе досягаемости иранских противокорабельных крылатых ракет в Персидском заливе. Соответственно, все это быстро приводит к сваливанию к полноценной войне, на что Трампу будет трудно решиться, хотя антииранское лобби, связанное с Израилем всячески пытается его на это склонить», — утверждает Рожин.

Соответственно, Соединенные Штата Америки вряд ли смогут использовать уничтожение саудовских нефтяных объектов для силового удара по Ирану. Вполне возможно, Белый дом ограничится вводом нового санкционного давления на Иран или же ударами по территории Йемена, иранским прокси в Ираке и Сирии.

«Но даже в этом случае Тегеран будет отвечать, в первую очередь за счет хуситов. Он (Иран. — Прим. ФАН) может бить по Саудовской Аравии, по ее нефтедобывающей отрасли, по нефтепроводам в центральных районах Аравии. Эта возможность уже проверялась хуситами за счет использования тех же беспилотников и баллистических ракет. И Иран будет продолжать действовать чужими руками, в то время как сам при этом будет избегать вступления в прямые боестолкновения. А перед США будет стоять выбор — либо продолжать фактически бессмысленную возню с иранскими прокси, либо пытаться договориться, либо ударить по Ирану, что чревато очень негативными сценариями для всего региона», — продолжает собеседник ФАН.

Тут важно понимать, что в случае начала полномасштабной интервенции США мировые цены на нефть тут же взлетят до отметки в 100-120 долларов за баррель, что приведет к экономическому выигрышу стратегических противников Соединенных Штатов. В том числе это касается и Российской Федерации, в отношении которой санкции станут бессмысленными.

«Конечно, если США начнут вести войну с Ираном, то за счет технологического и численного превосходства они выиграют войну, но вопрос ведь состоит не в том, чтобы просто победить Иран, а в том, какие последствия будут у такой «победы». Это может быть просто серия обезоруживающих ударов или попытка сухопутной интервенции, что совсем уж маловероятно. А последствиями ударов по Ирану будут иранские удары по Израилю, по Саудовской Аравии, по Эмиратам, американским базам в регионе — а это очень серьезный вопрос людских, материальных и политических потерь. Иран настаивает на том, что если США нападут, то он готов нанести неприемлемый урон США и их союзникам в регионе — это его основная стратегическая линия, и ее руководство, КСИР, генштаб постоянно подтверждают», — заключил Борис Рожин.

Заявления иранских военных и политических деятелей также подтверждают атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, сбитый ранее американский беспилотник и арест британского танкера. Другими словами, Иран готов играть на повышение, так как он понимает — если проявит слабость, то его просто дожмут.

Напомним, атака на саудовские нефтяные объекты произошла в ночь на 14 сентября. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением беспилотников. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье — после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель, WTI — на 11,23%, до 61,79 долларов.