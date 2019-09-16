Путин прилетел в Анкару на переговоры с Эрдоганом и Роухани и саммит по Сирии

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин прилетел в Анкару, где состоятся двусторонние переговоры с главами Турции и Ирана, а также саммит по Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский лидер прибыл в аэропорт Анкары. После прилета Владимир Путин направится в президентский дворец, где состоятся его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем последует встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщил представитель Кремля.

«Затем начнется трехсторонняя встреча глав стран — гарантов урегулирования ситуации в Сирии: Путина, Эрдогана и Роухани. Встреча пройдет в форме ланча», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что также запланирована пресс-конференция глав России, Ирана и Турции.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Эрдоганом и Роухани актуальные вопросы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество. Особое внимание планируется уделить ситуации, сложившейся на северо-востоке Сирии.