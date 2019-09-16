Сатановский заявил о неизбежности ответа Ирана на удар США из-за Саудовской Аравии

Йеменские мятежники-хуситы могут повторить атаки на саудовские объекты нефтяной инфраструктуры. Об этом предупредило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление группировки, согласно которому она располагает вооружением, способным поразить любую цель в Саудовской Аравии. Дальнейшее развитие событий оценил основатель и президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов, что привело к сокращению добычи нефти вдвое в этой стране и росту цен на черное золото на 9-10%.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Однако в Вашингтоне полагают, что к этому причастен Иран. В частности, американский госсекретарь Майк Помпео написал в своем Twitter, что свидетельств того, что атаки произошли из Йемена, нет.

«Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей», — заявил Помпео.

Комментируя Федеральному агентству новостей сложившуюся ситуацию, основатель и президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский отметил, что неправильно называть йеменских хуситов мятежниками.

«Эти люди оккупируют часть территории Йемена, а другую часть просто уничтожили. Какие же они мятежники? Хуситы всегда воевали. Местные племена испокон веков воевали с центральными правительствами, они никогда никому не подчинялись, у них всегда были собственные армии. Поэтому называть их мятежниками — смешно. Точно так же американцы называли чеченских боевиков повстанцами, но мы-то знали, что они не были героическими повстанцами», — объяснил Сатановский.

Эксперт отметил, что в Йемене орудует арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и для нее хуситы, конечно, являются мятежниками.

«Со времен войны в Персидском заливе хуситы нанесли очень серьезные удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Подобных разрушительных для нефтяной инфраструктуры Аравийского полуострова ударов не было. Но почему хуситы должны были иначе отвечать на военные действия, в результате которых в Йемене абсолютная катастрофа, погибли десятки тысяч людей, полностью разгромлена инфраструктура, в стране эпидемия холеры, инфицировано больше миллиона человек и это при том, что все разбомбили и нет ни одной больницы? В чем тогда они мятежники? Удар нанесен в ответ на совершенно неисчислимые беды, которые Йемену принесли саудовцы. Это логично», — продолжает собеседник ФАН.

По словам Сатановского, Иран поддерживает хуситов, как поддерживает всех, кто старается противостоять Саудовской Аравии и ее экспансии. Но в данном случае он ударов не наносил.

«Но это никого не волнует. Точно так же, как в ответ на 11 сентября удар был нанесен по Афганистану и Ираку, который уж совсем никакого отношения к теракту не имел. Если США удобно назначить иранцев виноватыми, они это делают. В конце концов, это вопросы Дональда Трампа. Будет он просто угрожать или использует ситуацию для нанесения ударов по Ирану. Хоть какое-то из ружей, висящих на стене в огромном количестве, обязательно должно выстрелить. Но все-таки ситуация непредсказуема. Не все зависит от Трампа. Он может блефовать, а кто-то всерьез нажмет кнопочку. И поехали. И если будет нанесен удар по Ирану, то у иранцев есть чем ответить Америке, в том числе через проиранские группировки на латиноамериканской территории», — заметил Евгений Сатановский.

Он добавил, что в любом случае цена на нефть растет.