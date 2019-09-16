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Заворотнюк посвятят выпуск передачи «Пусть говорят»

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Заворотнюк посвятят выпуск передачи «Пусть говорят»

Москва, 16 сентября. Новый выпуск передачи «Пусть говорят» будет посвящен заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Первого канала.

Программа выйдет в эфир в понедельник в 19.45 по московскому времени. В студии появятся друзья, коллеги и соседи актрисы театра и кино.

«Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске?» — говорится в промо-ролике передачи.

Ранее СМИ сообщили, что с 13 сентября телеведущая находится в реанимации с четвертой стадией рака. О тяжелой болезни свидетельствовала отмена всех концертов с участием телезвезды, а также отсутствие новых фотографий в социальных сетях. Как отмечает «Газета.ru», пока семья Заворотнюк не делала официальных заявлений о ее состоянии.

Напомним, в прошлом году артистка родила ребенка, забеременеть ей удалось благодаря ЭКО. Некоторые эксперты полагают, что процедура могла повлиять на здоровье актрисы.

Проблемы со здоровьем Фриске также начались после рождения сына, поэтому многие сравнивают болезни актрис. Врачи диагностировали у нее рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Заворотнюк посвятят выпуск передачи «Пусть говорят»

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей экстрасенс Фатима Хадуева опровергла слухи о проклятии сериала «Моя прекрасная няня», на главную роль в котором претендовала Фриске, но в итоге она досталась Заворотнюк.

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Источник: Пресс-служба Первого канала
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