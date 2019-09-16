Волкер надеется, что Крым однажды вернется в состав Украины

Киев, 16 сентября. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» заявил, что непризнание Западом Крыма частью России поможет полуострову вернуться в состав Украины.

Волкер отметил важность единой позиции США и стран Евросоюза по вопросу возвращения Крыма.

«Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины», — выразил надежду представитель Госдепа.

Американский политик в качестве примера привел прибалтийские страны, которые получили в 90-х годах независимость. По его мнению, Соединенные Штаты и ряд западных стран «держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в СССР».

При этом, говоря о сроках возвращения Крыма в состав Украины, Волкер заявил, что это невозможно предсказать. По его мнению, главное, что страны Запада приняли единую позицию и придерживаются этой линии.

Напомним, Крым стал российским после того, как в 2014 году на полуострове прошел референдум. Украина и ряд западных стран решение крымчан не признают. В том же году Евросоюз и США ввели против Москвы санкции из-за ситуации вокруг Крыма и на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав РФ абсолютно законно: референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.