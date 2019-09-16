Стало известно, сколько Зеленский потратил на зарубежные командировки

Киев, 16 сентября. Стало известно, сколько Владимир Зеленский потратил на командировки за границу за четыре месяца своего пребывания на посту президента Украины. Данные озвучили в госуправлении делами главы государства.

Согласно представленной информации, на заграничные визиты было потрачено 300,4 тыс. гривен, 3,6 тыс. евро и 46,8 тыс. долларов. На рабочие поездки в пределах Украины Зеленский потратил 26,4 тыс. гривен. Расходы на авиаперелеты делегаций во главе с президентом Украины за рубеж оценили в 6 492,4 тыс. гривен, а на авиаперевозки по стране — в 1 738,4 тыс. гривен.

При этом в госуправлении отметили, что председателю офиса президента Андрею Богдану выплаты командировочных по стране не осуществляются.

«Ведение отдельного учета затрат на авиаперевозки каждого из участников официальных визитов, рабочих поездок президента Украины действующим законодательством не предусмотрено», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным местного телеканала 112, Отметим, в течение четырех месяцев своего президентского срока Зеленский успел совершить 20 поездок по Украине и шесть визитов за границу.

Несмотря на то, что Богдану госуправление не предоставляет денег на командировки, в августе он (как и Руслан Рябошапка, будучи его замом, а ныне занимающим пост генпрокурора) получил зарплату больше, чем Зеленский.