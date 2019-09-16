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National Interest нашел неожиданное «объяснение» закупке Россией Су-57

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National Interest нашел неожиданное «объяснение» закупке Россией Су-57

Нью-Йорк, 16 сентября. Российская Федерация закупает истребители Су-57, «готовясь к масштабному вооруженному конфликту». Таким неожиданным мнением поделился военный эксперт издания The National Interest.

В июле текущего года ВС РФ заключили соглашение на поставку 76 таких истребителей до 2028 года. Это, как считает издание, может быть только первым шагом, а в перспективе темпы производства могут увеличиться.

Западные эксперты напомнили, что Су-57 «под завязку начинен новейшими технологиями», разработка которых требует колоссальных затрат. По мнению специалистов, российский оборонный бюджет достаточно велик, но он не может сравниться с советским.

«СССР мог позволить себе закупки сотен истребителей Су-27. Когда процесс разработки и доработки последних подошел к окончанию, их стали производить со скоростью 60 штук ежегодно», — указали в The National Interest.

Автор статьи обратил внимание на то, что не надо с высока относиться к контракту на закупку 76 истребителей, поскольку после того, как армия РФ получит и испытает первые из этих машин, вполне возможно, в контракт будут внесены корректировки, пишет Deita.ru.

Напомним, в прошлом месяце истребитель пятого поколения осмотрели президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе осмотра турецкий лидер поинтересовался, возможно ли купить новые Су-57, на что глава российского государства ответил утвердительно.

National Interest нашел неожиданное «объяснение» закупке Россией Су-57

Как отмечал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, ВС Турции являются вторыми по мощи в Североатлантическом союзе после американских. На сегодняшний день, сообщал Infox.ru, эта армия демонстрирует, что «не хочет идти вровень с Вашингтоном».

infox - new
Источник: National Interest
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