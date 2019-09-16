Соловьев отправил Навального в утиль

Москва, 16 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный, которого еще недавно называли негласным лидером российской «оппозиции» теперь стремительно теряет политический вес. Об этом заявил в понедельник известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

Он обратил внимание, что с недавних пор либеральная общественность обратила внимание на более молодого и перспективного блогера Юрия Дудя, который специализируется на интервью с известными людьми. И хотя Дудь, пусть и обладает ярко выраженной либеральной позицией, но никогда не претендовал на политические лавры, многие прочат ему место Навального.



Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев назвал блогера «совестью нации», а глянцевый журнал GQ присудил ему звание «Человека года», отмечает «Царьград».

«Забавно смотреть, как традиционные потоки финансирования оппозиции переключаются с Навального на Дудя. Ходорковский со товарищи делают новую ставку. Навальный уже по дороге в утиль», — пишет Соловьев в Telegram-канал.

Напомним, что в сентябре Алексей Навальный покинул Россию. Это произошло сразу же после известий об обысках в так называемом «Фонде по борьбе с коррупцией», связанных с расследуемом против ФБК делом об отмывании денег и уклонении от налогов. После этого Навальный вместе с семьей улетел в Хельсинки, заявив, что отправляет дочь на учебу.

Директор ФБК и ближайший соратник Навального Иван Жданов тоже уехал из страны. Суд Зеленограда 29 июля приговорил Жданова к 15 суткам административного ареста за организацию массовых беспорядков. Затем 11 августа суд вынес решение по еще одному делу, приговорив подельника Алексея Навального к 10 суткам административного ареста. Однако у Жданова появилась возможность выйти на свободу на несколько часов, которой он немедленно воспользовался, чтобы сбежать из страны.