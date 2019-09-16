Марков уличил во лжи Сенцова, заявившего об отсутствии перемен на Украине

Планировавший теракты в Крыму Олег Сенцов заявил, что изменений за последние пять лет на Украине произошло не так много, как он думал.

«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне как человеку, прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: 1. Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми», — сказал Сенцов.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что в действительности перемены на Украине произошли, причем очень значительные. Граждане стали жить намного хуже, а их права постоянно ущемляются.

«Вообще говоря, перемены на Украине произошли, причем огромные. Пять лет назад в этой стране уровень жизни был примерно выше в два раза. Кроме того, на Украине жило около 45 миллионов человек, сейчас там живет около 30 миллионов. Также Украина была свободной, демократической страной. Сейчас там не существует свободных выборов, отсутствует свобода средств массовой информации. Ранее на Украине не было политических заключенных, сейчас их там, по разным подсчетам, порядка тысячи», — подчеркивает политолог.

Аналитик добавил, что сейчас соседнее государство находится под внешним управлением.

«Пять лет назад Украина обладала суверенитетом. Сейчас она им не обладает, диктаторами на Украине являются спецслужбы США, Великобритании и Канады. Тогда на Украине не было неонацистских банд, сейчас там насчитывается около 15 тысяч неонацистов. И в большинстве своем они находятся на зарплате у властей Украины и спецслужб США, терроризируя всех несогласных», — продолжает собеседник ФАН.

В заключение он отметил, что Украина после распада СССР лишь деградирует.