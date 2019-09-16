Марокко примет сессию Генассамблеи UNWTO в 2021 году

Санкт-Петербург, 16 сентября. Марокко официально выбрано в качестве принимающей стороны сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая состоится в 2021 году. Об этом стало известно по завершении 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге.

Странам — участницам организации было предложено сделать выбор между Марокко, Кенией и Филиппинами. Ранее данные государства выдвинули свои кандидатуры на право принять сессию в 2021 году. По итогам голосования принимающей стороной Генассамблеи UNWTO был выбран Марракеш. Точные даты мероприятия станут известны позднее.

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили отметил, что Марокко является давним союзником организации, и на сессии в Петербурге продемонстрировало, что воспринимает туризм как движущую силу позитивных изменений.

«Марокко также продемонстрировало, что у него есть инфраструктура и условия, необходимые для проведения приема самого важного мероприятия для мирового туристического сектора. В то же время, я благодарю и Кению, и Филиппины за их кандидатуры», — сказал Пололикашвили.

Как пишут СМИ, впервые на Генеральной ассамблее UNWTO использовалась анонимная система электронного голосования, предоставляющая право одного голоса каждой стране — участнице организации. Переход от бумажных бюллетеней приводит UNWTO в соответствие с другими учреждениями ООН.