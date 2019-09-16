В офисе президента Украины рассказали, зачем Зеленский встретился с Коломойским

Киев, 16 сентября. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, зачем глава государства встретился с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Встреча Зеленского и Коломойского на Банковой состоялась 10 сентября. Богдан рассказал, зачем глава государства пригласил олигарха в офис президента. Он пояснил, что Зеленский не собирался прятаться «по загородным дачам» и «темным комнатам темного ресторана».

Целью встречи с Коломойским стало обсуждение энергетической независимости Украины, а также развитие Донбасса. Он пояснил, что в энергетической сфере страны есть некоторые проблемы.

«Один из пунктов — митинги под Укрэнерго работников ферросплавных заводов Коломойского. Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей, созвали такое совещание, — цитируют Богдана украинские СМИ. — Я понимаю, что звать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения».

При этом глава офиса президента Украины признался, что достичь какого-то конкретного решения Зеленскому и Коломойскому на данный момент не удалось.

«Мы на пути поиска компромисса», — отметил он.

Отдельное внимание было уделено на встрече развитию Донбасса. Олигарх отметил, что в рамках инициативы может «покрасить ларек или два».

«Игорь Валерьевич прикрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю, — прокомментировал ситуацию Богдан. — Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие».

По словам представителей офиса президента Украины, Коломойский пообещал Зеленскому рекомендовать «своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях».

Богдан подчеркнул, что президент намерен говорить со всеми олигархами страны — не только с Коломойским.

«Кому-то это нравится, кому-то — нет, но мы должны говорить со всеми, — подчеркнул он. — Надо услышать каждого».

Представитель Зеленского также отметил, что подобных шагов бывшее руководство Украины не совершало.

«Видите, мы выполняем не только свои обещания, но и обещания своих предшественников, — констатировал он. — Они их не выполнили, а нам приходится это делать».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко назвал Зеленского «проводником олигархов». Он уточнил, что речь идет об украинском олигархе Игоре Коломойском, передает «Газета.ru».