Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Крым вернется в состав Украины. Воссоединение Крыма и России является знаковым событием, так как полуостров оказался в составе Украины по недоразумению, считает член комитета Государственной думы по международным делам, депутат Антон Морозов.

По мнению Волкера, единая позиция по непризнанию Крыма частью России западными странами в конечном итоге приведет к возвращению Крыма. В качестве примера представитель Госдепа привел страны Балтии, которые получили независимость в начале 1990-х.

«Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в СССР», — сказал Волкер.

Историческая параллель, проводимая Волкером, совершенно несопоставима к текущим условиям, говорит Морозов.

«Распад СССР стал трагедией для всех народов, которые населяли эту страну, и в том числе для стран Прибалтики. Так, они до сих пор находятся в довольно уязвимом экономическом положении и у них есть проблемы с безопасностью», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Крым же оказался в составе Украины по недоразумению, подчеркивает парламентарий.

«По итогам референдума эта историческая несправедливость была восстановлена. Поэтому я считаю, что сравнивать это совершенно некорректно. Это очень разные случаи и здесь нельзя проводить аналогии», — заявил депутат.

Должность Курта Волкера предусматривает работу в интересах действующих властей Украины, уточняет Морозов.

«Киевскому режиму сейчас важно сохранять напряженность для того, чтобы выторговывать определенные преференции своих представителей. Они хотят иметь возможность эмигрировать в США. Поэтому они проводят такую политику, которая выгодна США. А США выгодно сохранение этого конфликта на Украине, пускай даже в замороженном виде», — добавил парламентарий.

По словам Морозова, США усиливают свои «переговорные позиции» и рассчитывают в дальнейшем за счет нестабильной ситуации на Украине оказывать давление на Россию и сдерживать ее развитие как основного геополитического конкурента.

Напомним, Крым стал российским после того, как в 2014 году на полуострове прошел референдум. Украина и ряд западных стран решение крымчан не признают. В том же году Евросоюз и США ввели против Москвы санкции из-за ситуации вокруг Крыма и на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав РФ абсолютно законно: референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.