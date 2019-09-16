Басков опубликовал видео с Анастасией Заворотнюк. События дня. ФАН-ТВ

Безопасность энергетических объектов Россия может усилить безопасность энергетических объектов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты саудовской нефтяной компании. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что в России существует закон о безопасности объектов ТЭК, в соответствии с которым предпринимаются необходимые меры по защите. «Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации. В принципе, эта работа ведется в постоянном режиме, но надо понимать и учитывать сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Александр Новак. Также глава Минэнерго отметил, что атака на Saudi Aramco, являющуюся крупнейшей мировой компанией по объемам добычи нефти, влияет на энергобезопасность по всему миру. Новак подчеркнул, что подобных случаев происходить не должно. Напомним, в ночь на 14 сентября десять беспилотников атаковали объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате на заводах компании вспыхнули пожары.

Приговор польскому шпиону Верховный суд России признал законным приговор Мосгорсуда в отношении шпиона из Польши, который пытался заполучить комплектующие для системы ПВО С-300. Об этом сообщили представители ФСБ. Ранее суд приговорил Марина Радзаевски к 14 годам лишения свободы. Верховный суд рассмотрел жалобу и доводы, предоставленные стороной защиты. И счел доказанным, что шпион искал возможность заполучить секретные комплектующие, чтобы незаконно вывезти их в Польшу. Напомним, приговор в отношении Радзаевски был вынесен в июне 2019 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Стратегические учения «Центр-2019» В России 16 сентября начались стратегические учения «Центр-2019», которые завершатся в субботу, 21 числа. В них примут участие более 128 тысяч военных из дружественных нам стран: Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана. В них планируют задействовать более 20 тысяч единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды пройдут на полигонах стран-партнеров. В ходе учений военные отработают совместные действия группировок войск при борьбе с терроризмом. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что это позволит систематизировать накопленный опыт и найти оптимальные формы применения войск.