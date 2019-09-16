Богдан рассказал, о чем он постоянно шепчет на ухо Зеленскому

Киев, 16 сентября. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что он регулярно шепчет на ухо Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание «Vesti.ua».

Украинские журналисты предположили, что современные художники запечатлели бы Богдана «шепчущим на ухо», если бы захотели нарисовать портрет главы штаба президента прямо сейчас. Андрей Богдан согласился, что об этом многие шутят, в том числе бывшие коллеги по студии «Квартал-95».

На уточняющий вопрос журналистов о том, что именно он говорит на ухо Зеленскому, Богдан отметил, что это разные идеи и советы.

«Это советы, идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент», — объяснил Богдан.

Ранее шестой президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководителя своего офиса Андрея Богдана. По словам украинского лидера, Богдан является нетерпеливым человеком и «не может успокоиться».

Зеленский подчеркнул, что вынужден систематически останавливать руководителя своего офиса, когда тот приступает к какому-то делу. При этом Зеленский обратил внимание на то, что его помощник никак не может на него влиять.

«Что ты за человек, куда ты полез к журналистам, почему ты с ними ругаешься?» — добавил глава Украины.

Зеленский также уточнил, что, невзирая на сложный характер, Богдан разбирается в политических вопросах.