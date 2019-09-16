Крокодил советского космонавта напал на шведского пенсионера

Стокгольм, 16 сентября. Крокодил советского космонавта Владимира Шаталова напал на пожилого посетителя аквариума в Швеции.

Инцидент произошел на мероприятии в аквариуме в парке «Скансен» в Стокгольме, передает «Мир 24».

79-летний Ларс Лидегрен неосмотрительно облокотился на стекло аквариума, в котором находился крокодил. В результате рептилия схватила мужчину за левую руку и повисла на ней.

Вытащить руку мужчины из пасти хищника удалось лишь спустя некоторое время. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти конечность не удалось — ее ампутировали.

«Это было похоже на выстрел из пушки. Я почувствовал ужасную боль, и крокодил повис на руке», — поделился швед.

Оказалось, что в вольере находились два кубинских крокодила, которые когда-то принадлежали известному советскому космонавту Владимиру Шаталову. Хищников в качестве подарка ему в 1977 году передал кубинский лидер Фидель Кастро.

По имеющейся информации, рептилии жили у Шаталова непосредственно в московской квартире, а когда подросли, держать их в квартире стало невозможно, поэтому космонавт передал их в шведский аквариум.

Аквариум «Скансен» (Skansen Aquarium) — это музей под открытым небом, расположенный на острове Юргорден в Стокгольме.

Крокодилы нередко нападают на посетителей зоопарков и на людей, когда те оказываются в их естественной среде обитания. Ранее жертвой крокодила стал десятилетний житель Филиппин. Маленького мальчика в филиппинской провинции Палаван крокодил съел, когда ребенок плыл домой на лодке, возвращаясь из магазина. Хищник ухватил ребенка и утащил в воду.