Гришаева рассказала, как во сне успокаивала испуганную Заворотнюк

Москва, 16 сентября. Известная российская актриса Нона Гришаева опубликовала трогательный пост, в котором рассказала, как во сне успокаивала испуганную Анастасию Заворотнюк.

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо, и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», — пишет Гришаева в Instagram.

Большинство подписчиков в комментариях отметили, что тоже молятся высшим силам за спасение звезды сериала «Моя прекрасная няня», отмечает портал «Дни.ру».

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что у актрисы Анастасии Заворотнюк может быть рак мозга. О тяжелой болезни свидетельствовала отмена всех концертов с участием телезвезды, а также отсутствие новых фотографий в Instagram. Официальные представители артистки уверенно опровергали любые слухи об онкологическом заболевании, и лишь недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подтвердил страшный диагноз.

В сентябре состояние Заворотнюк ухудшилось, и врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы, а после — прекратить интенсивное лечение, которое больше вредило пациентке.

По словам нейрохирурга из Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, если опухоль разрослась до таких размеров, что женщину пришлось вводить в искусственную кому, то оперировать ее нельзя. Единственный способ помочь в такой ситуации — это химиотерапия, лучевая терапия и комбинированная терапия. И даже в этом случае глиобластому нельзя победить окончательно, можно лишь выиграть несколько лет жизни.