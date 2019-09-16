Игры трейдеров увеличили цены на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравией

Повышение цен на нефть на биржах вследствие атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии является обычной тактикой игры «на эмоциях» у трейдеров, считает директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Цены на нефть резко выросли к моменту открытия торгов на лондонской бирже ICE — до 69,91 доллара за баррель Brent. Рост произошел на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco.

В результате нападения дронов Саудовская Аравия сократила производство более чем в два раза, а именно на 5,7 млн баррелей в сутки. Ранее этот показатель составлял порядка 9,8 млн баррелей. Саудовцы рассчитывали восстановить производство к понедельнику на 2 млн баррелей. Из-за налета дронов мир временно потерял около 5% добываемой нефти.

Рынок энергоресурсов сейчас переполнен слухами, кто-то говорит, что это будет пару дней, кто-то утверждает, что это будет пару недель, говорит Пикин. Как он отмечает, на фоне это дискуссии цены на нефть и растут.

«Как обычно, покупают случай, а продают факты. То, какая будет фактическая ситуация с НПЗ, зависит от многого. Нужно понимать, как будет разворачиваться ситуация вокруг Ирана, потому что США винили его в этом нападении. Там может быть какое-то ужесточение ситуации и возможен какой-либо конфликт, но пока в это никто не верит. Но рынок отреагировал именно так. Однако на рынке физически никакого дефицита нефти нет, т. к. Саудовская Аравия заявила, что готова распечатать свои запасы. Так, [президент США Дональд] Трамп тоже заявил, что готов распечатать американские запасы нефти. Поэтому это игра на эмоциях», — заявил Пикин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Повышение цен на нефть вследствие сокращения ее производства является обычной тактикой игры у трейдеров, подчеркивает эксперт.

«Они всегда играют на эмоциях. Более того, в конечном итоге ситуация нормализуется. К концу дня цены могут немного снизиться. Это видно по графику. Всегда происходят бурные эмоции, а дальше некоторое снижение», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, в субботу нефтяные объекты Эр-Рияда были атакованы с воздуха беспилотными летательными аппаратами. По некоторым данным, дроны могли быть запущены повстанческими организациями из Йемена, которые неоднократно нападали на промышленные объекты в Саудовской Аравии. Йеменские повстанцы-хуситы подтвердили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

Позже США обвинили в атаке Иран. С таким заявлением выступил глава американского Госдепа Майк Помпео. Иранский МИД обвинения Помпео отверг, назвав слова дипломата ложью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит выделить нефть из стратегических резервов Соединенных Штатов, чтобы стабилизировать мировой рынок после инцидента с саудовской нефтедобычей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что атака на нефтяные объекты Эр-Рияда является «тревожным событием». Он подчеркнул, что это не способствует стабилизации рынка нефтепродуктов. Песков отметил, что Саудовская Аравия не обращалась за помощью к РФ.