Новый разгром «Ан-Нусры»* в Идлибе даст Турции шанс выполнить «сочинский меморандум»

Очередной турецкий конвой с вооружением и тяжелой строительной техникой вошел в минувшие выходные на территорию Сирии из турецкой провинции Хатай. Конвой проследовал в направлении наблюдательных пунктов армии Турции на территории идлибской зоны деэскалации.

Судя по всему, маршрут турецкого конвоя пролегал по автодороге М45 на юг, в направлении города Идлиб и нового наблюдательного пункта в районе деревни Маар-Хаттат. Турецкие войска продолжают наращивать свое присутствие на территории идлибской зоны деэскалации, где ситуация в любой момент может перейти к полномасштабному вооруженному противостоянию. Вполне возможно, что после недавних волнений на границе Анкара решила взять ситуацию под свой контроль.

Уже сегодня стало известно о появлении дополнительных сил турецкой армии в районе Маар-Хаттата, где был спешно оборудован новый наблюдательный пункт. Сейчас турецкая армия преграждает сирийским военным путь на Маарет ан-Нуман, крупный оплот боевиков, который стал стратегической целью САА после освобождения городов «латаминского выступа».

Анкара саботировала «сочинский меморандум»

О наращивании турецкого присутствия в Идлибе еще в конце августа говорил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын — однако турецкие планы оказались сорваны из-за чрезвычайно успешного обходного маневра сирийской армии.

В ходе наступления САА охватила кольцом наиболее укрепленный участок фронта, вынудив боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок «Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») спешно бежать из «латаминского котла». В результате турецкий наблюдательный пункт №9 оказался в «осаде» САА — турецкие военные по сути заблокированы и могут лишь уйти оттуда. Анкара реагировала на успехи сирийской армии, поддержанной ВКС РФ, крайне нервозно: президент Реджеп Тайип Эрдоган лично прибыл в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным «нежелательные и грозящие дестабилизацией» успехи сирийской армии. Результатом стал режим прекращения огня, объявленный САА с 31 августа. Сирийские военные сразу предупредили, что террористы должны выполнить ряд условий, чтобы перемирие продлилось.

Разумеется, радикалы «Тахрир аш-Шам», коалиции группировок, собранной в качестве «маскировочной завесы» для запрещенной в РФ и многих других странах мира «Джебхат ан-Нусры1», не собирались и не собираются соблюдать никакие соглашения с правительством Сирии. Однако интенсивность столкновений снизилась — террористы занялись междоусобной грызней, выясняя, кто виновен в катастрофе «латаминского выступа». Многие полевые командиры погибли, ряды некоторых некогда мощных группировок, например «Джейш аль-Изза», посекли битвы с САА.

Однако Турция заинтересована в том, чтобы террористический анклав в Идлибе сохранялся как можно дольше — Анкара рассчитывает легализовать «умеренную» часть суннитской оппозиции правительству Башара Асада, и с ее помощью оказывать влияние на дальнейшую судьбу Сирии в ходе мирного процесса. Такая тактика во многом и привела к текущей неустойчивой ситуации: в подписанном на саммите в Сочи меморандуме Анкара обязалась провести размежевание между группами «радикальных» и «умеренных» джихадистов — то есть между группировками джихадистов, связанных с «Аль-Каидой»1 (международная террористическая группировка запрещена в РФ) и боевиками внутрисирийской суннитской оппозиции, которых поддерживают из Турции. Кроме того, Турция должна была обеспечить отвод тяжелого вооружения боевиков из 20-километровой области на границах зоны деэскалации. Положения «сочинского меморандума» до сих пор не выполнены.

Судьба Идлиба будет решаться на саммите

Самый подходящий момент для того, чтобы это сделать — сейчас. Сегодня в Анкаре начнется трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани. И с турецкой, и с российской стороны предупредили, что Идлиб станет наиболее важной темой в ходе встречи — однако Анкара прежде всего хочет обсуждать судьбу своих ставших бесполезными наблюдательных пунктов, в то время к Россия настаивает, что гуманитарные потребности населения в Идлибе должны быть прежде всего.

В 2017 и 2018 годах провалились попытки Турции управлять ситуацией в Идлибе с помощью «Ахрар аш-Шам» — фактически группировки наемников, которая получала от турок снабжение и (невысокие) зарплаты. «Идейно стойкие» и лучше вооруженные джихадисты «Ан-Нусры» за короткие сроки террором и прямыми нападениями подавили сопротивление «умеренной оппозиции» и поставили Большой Идлиб под свой контроль. Однако затем им пришлось «перекраситься», формально распустив «Ан-Нусру» и объединив исламистские группировки под знаменами «Хайят Тахрир аш-Шам». Созданное джихадистами марионеточное «правительство национального спасения» выколачивало из населения Идлиба «революционный налог», который боевики клали себе в карман или тратили на покупку турецкого оружия у боевиков «умеренной оппозиции».

Теперь, когда войска «Тахрир аш-Шам» потерпели крупное поражение и главарь «Ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джулани оказался под огнем критики со стороны полевых командиров остальных группировок, Турция может использовать момент и организовать «передачу» власти в Идлибе боевикам лояльных группировок оппозиции. Турецкие войска способны помочь «умеренным» разбить или вынудить к сдаче радикалов, пообещав покровительство и избавление от авиаударов ВКС РФ. Главари «Тахрир аш-Шам», скорее всего, смогут скрыться в Турции — оставив Анкаре «ключи» от Идлиба.

Если этот сценарий удастся осуществить, Турция получит то, что хочет — неподконтрольный Дамаску Идлиб, который может служить козырем на переговорах по будущему Сирии, и сможет выполнить при этом положения «сочинского меморандума», чего требует Россия, - тогда боевики в Идлибе перестанут угрожать процессам восстановления в Сирии, а конституционная комиссия Сирии сможет начать работу.

Турция безо всякого сомнения располагает силовыми возможностями для того, чтобы сломать хребет «Тахрир аш-Шам» и вернуть контроль в Идлибе лояльным группировкам, считает военный эксперт Борис Рожин. В интервью Федеральному агентству новостей главный редактор аналитического центра «Кассад» подчеркнул — весь минувший год Турция могла, но не хотела урегулировать ситуацию в Идлибе.

Эрдогану придется выбирать один из двух путей

«Турция легко может нарастить группировку войск в Идлибе за счет тех сил, которые дислоцированы в провинциях Хатай и Газиантеп. Причем возможности там достаточно солидные — никого не удивит, если для этого будет выделено две бригады (порядка 10 тысяч военных. — Прим. ФАН). Вопрос не в военных возможностях, а в желании или нежелании применять свои вооруженные силы для ликвидации «Ан-Нусры», — считает Борис Рожин. Все понимают, что «Ан-Нусра» и связанные с ней террористические группировки добровольно разоружаться не будут — они способны даже вступить в бой с турецкой армией. Турки пытаются всячески этого избежать, пытаются ограничиться косметическими мерами — уговаривают боевиков уйти и упрашивают Россию «подождать еще чуть-чуть».

До сих пор Эрдоган не пытался выполнить обязательства в рамках «сочинского меморандума» — а летнее наступление сирийской армии наглядно показало, что Сирия и Россия способны в итоге решить вопрос силовым путем. Этого президент Турции всеми силами стремится избежать — и именно на эту «любимую мозоль» Эрдогана будет давить российская сторона в ходе трехстороннего саммита в Анкаре.

«В ходе трехстороннего саммита Россия будет вновь настаивать: либо Анкара решает вопрос с Идлибом, либо за это дело берется сирийская армия при поддержке ВКС РФ. Эрдогана будут так или иначе принудить к тому, чтобы не откладывать этот вопрос и решать его уже в ближайшие месяцы, а он будет упираться и тянуть время», — предупредил военный эксперт.

Летняя кампания закончился крупным стратегическим поражением «Ан-Нусры», которая потеряла зону укреплений, которая готовилась годами, и рассорилась с другими группировками (полевые командиры идлибских банд считают, что их сделали пушечным мясом в то время как Джулани с подельниками отсиживались в тылу). Тем не менее джихадисты объявили о продолжении войны вопреки возражениям «умеренных». Сейчас для Анкары наилучший момент, чтобы продемонстрировать свою «высокую принципиальность» в борьбе с террористами и добить «Ан-Нусру».

«Тут два пути — или их уничтожит сирийская армия, или вопрос с ними так или иначе решат турки. Затягивать тут никто, кроме Анкары, не хочет», — подвел итог Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.