Напавший на ОМОНовца участник массовых беспорядков Устинов получил 3,5 года колонии

Москва, 16 сентября. Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова, который напал на бойца ОМОНа во время незаконного митинга, прошедшего в столице 3 августа. Провокатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в день несанкционированной акции Устинов принимал участие в массовых беспорядках и нарушал общественный порядок. Сержант полиции Александр Лягин задержал провокатора, однако Устинов оказал активное сопротивление. В результате правоохранитель вывихнул плечо.

Устинов стал фигурантом дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Свою вину участник незаконного митинга не признал. Прокурор просил для Устинова шесть лет колонии общего режима.

Напомним, организаторами незаконного митинга, который прошел в столице 3 августа, а также нескольких других несанкционированных акций, выступили соратники скандального блогера Алексея Навального Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие «оппозиционеры», которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей и подписей мертвецов.

Один из таких незаконных митингов прошел в Москве 27 июля. После него было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В результате фигуранты дела получили реальные сроки в колониях. Так, Ивану Подкопаеву, распылившему газ в полицейских, дали 3 года. А бросивший урну в правоохранителей Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии общего режима.

Отметим, что Соболь избежала ареста, прикрывшись малолетней дочерью. Ей был выписан крупный штраф, однако Соболь заявила, что не будет выплачивать его из собственного кармана, а соберет с помощью донатов.

Кроме того, Навальный и Соболь не оказали никакой реальной поддержки людям, которые по их вине оказались в тюрьме. Скандальный блогер пообещал выделить лишь по одной тысяче рублей каждому фигуранту уголовного дела, то есть «щедрое» предложение Навального в сумме обошлось ему всего в 13 тысяч.

При этом на себя директорат так называемого Фонда борьбы с коррупцией денег не жалеет. Пока другие люди по их вине получают сроки в колонии, «оппозиционеры» наслаждаются отдыхом за границей: Соболь отправилась в путешествие на Кипр, а Навальный с женой и дочерью уехал в солнечную Калифорнию.